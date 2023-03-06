Obezite oranları artıyor

Diyetisyen Buse Ünsal, "Obezite oranları 1975 yılından bu yana yetişkinlerde 3 kat, çocuk ve ergenlerde neredeyse 5 kat artarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tüm sosyal gruplardan her yaştan insanı etkilemektedir." dedi.

“4 Mart dünya obezite günü insanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına, sağlıklı kilolarını korumasına veya obezitenin getirdiği sağlık problemlerini tersine döndürmeye yönelik teşvik edici uygulamaları kapsamaktadır. Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansı artmakta. 1975’den bu yana 3 kat artmıştır. Ülkemizde ise durum farklı değildir. 2017 verilerine göre fazla kiloluk oranı yüzde 34, obezite oranı ise yüzde 31,5’dur. Bu durumda biz diyetisyenlere çok iş düşmekte. Bu kapsamda özellikle diyetisyenlerin oluşturduğu besin porsiyonlarına dikkat ederek beslenilmeli. Aşırı tüketimden kaçınmalıyız.

Gazlı içecekler, hazır meyve suları yerine ev yapımı limonatalar. Komposto suları veya taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir. Tuz tüketimi azaltılmalı ve kızartma yerine, buharda pişirme, haşlama yöntemleri tercih edilmeli. Ulusal kapsamda ise özellikle aile diyetisyenliği uygulamaları. Ülkemizde yaygınlaştırılmalı. Sağlıklı çevrenin oluşturulması, fiziksel aktivitelerinin yapılacağı alanların arttırılması yönünde girişimler uygulanmalı. Besin etiketleme ve sağlıklı ve sağlıksız besinlerin vergilendirilmesi kapsamında ise uygulamalara gidilmelidir. Sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri kapsamında ise birinci derecede aile hekimliği işbirliğinde sağlıklı hayat merkezlerinde. İkinci ve üçüncü basamakta ise obezite merkezlerinde multidisipliner, sağlıklı beslenme tedavisi danışmanlığı verilmektedir. Bizde hastanemizde bu doğrultuda diyetisyenler fazla kilolu ve obez bireylere yetişkin ve çocuk farketmeksizin, beslenme alışkanlıklarına, yaşam tarzına, kan laboratuvar bulgularını eşlik eden hastalıklarına göre tıbbi beslenme tedavisi davranış değişikliği tedavisi uygulamaktayız. Bu süreçte hekimler ve psikologlarla iş birliği içinde olmamız sürece yön vermekte ve süreci hızlandırmaktadır.

Son olarak şu şekilde bitirmek istiyorum: ‘Çok yedim obezdim, hastalıktan bezdim.’ dememek için sağlıklı beslenelim, aktif olalım.” »Haber Merkezi