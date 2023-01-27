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Nakiller incelendi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı (ASKOM) gerçekleştirildi. 

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Nakiller incelendi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimi, Yozgat’ta bulunan kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimleri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda Ocak ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi. »Haber Merkezi

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Nakiller Incelendi
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