Mücadele eğitim düzenlendi

Toplantı, Molla Hüsrev Kız Yurdu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha profesyonel ve etkin bir şekilde hareket edilmesi, yaşanacak olayların olumsuz etkilerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi ve Ergenlik Dönemi Psikososyal Gelişimi konuları ele alındığını ifade eden Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan ve Ebe Fatma Gülüm, katılımcılara konular hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıya, Molla Hüsrev Kız Yurdu öğrencileri ve personeli de katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yapılarak, bu konuda farkındalığın arttırılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesi gerektiği belirtildi. »Haber Merkezi