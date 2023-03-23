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Kozan’dan yaşlılara sürpriz

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Ulusal Yaşlılar Haftasında Alparslan Türkeş Huzurevine ziyaret gerçekleştirerek yaşlıların yüzünü güldürdü. 

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Kozan’dan yaşlılara sürpriz

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan Ulusal Yaşlılar Haftasında Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile görüşüp sağlık sorunlarına kulak verdi. 
Yapılan ziyarette ayrıca deprem bölgesindeki çeşitli huzurevlerinden Yozgat’a gelen depremzedelerle de ayrıca sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başhekim Kozan yapılan ziyarette sonrasında da açıklamalarda bulundu.
Yaşlıların geleceğe köprü vazifesini yürüttüğünü vurgulayan Başhekim Kozan, “Yaşlılarımız kültürümüzü, değerlerimizi geleceğe taşıyan köprülerdir. Bizler bu noktasıyla geleceğe köprü vazifesini yürüten büyüklerimizin bugünlerde toplumla buluşmasını önemsiyor ve onları ziyaret ederek hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde deprem bölgesinden Yozgat’a gelen yaşlılarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Tüm yaşlılarımıza Allah’tan sağlıklı uzun ömürler dilerim.” dedi. »Haber Merkezi

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Kozandan Yaşlılara Sürpriz
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