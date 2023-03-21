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Kozan ziyaret etti

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan hastanede doğum yapan depremzedeyi ziyaret etti. 

21 Mart 2023 Salı 02:00
Kozan ziyaret etti

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremine Elbistan’da yakalanan anne adayı depremzede, depremden bir ay sonra Yozgat Şehir Hastanesinden doğum yaparak sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 
Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, depremzede anneyi ziyaretinde anneyi tebrik ederek sağlıklı uzun ömürler dilediler. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Kozan: “Yozgat Şehir Hastanesinde depremzede hastanemizi misafir ediyoruz, Kendisi sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hastanemizde bir süre bakımı devam edecek. Gerek duyduğu tüm eksiklerini tamamladık. Servis görevlisi çalışanlarımız da gereken desteği sağlamaya devam edecek. Kendisini tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bebeğimize de Allah’tan sağlıklı uzun ömürler dileriz” ifadelerini kullandı.
Depremzede anne ise Başhekim Kozan ve servis çalışanlarına teşekkür ederek, 4.çocuğunu Yozgat Şehir Hastanesinde sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. »Haber Merkezi

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