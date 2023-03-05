Kozan unutmadı

Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla odyoglog ve odyometristlerle bir araya geldi.
İşlerinde kolaylıklar dileyen Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günlerini kutladı. »Haber Merkezi
Son Güncelleme: 05.03.2023 10:48
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününü unutmadı.
Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla odyoglog ve odyometristlerle bir araya geldi.
İşlerinde kolaylıklar dileyen Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günlerini kutladı. »Haber Merkezi