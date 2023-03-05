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Kozan unutmadı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününü unutmadı.

05 Mart 2023 Pazar 02:36
Kozan unutmadı

Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla odyoglog ve odyometristlerle bir araya geldi.
İşlerinde kolaylıklar dileyen Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günlerini kutladı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:48
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