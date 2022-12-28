Komite toplandı

Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan başkanlığında toplanan hekimler, eczacılar ve hemşireler yer aldı.

Toplantıda hastaların klinik bulgularına ve bireysel özeliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, israfı önlemek, sahadan gelen geri bildirimleri ve verileri analiz etmek konusu ele alınıp, çeşitli çözüm yolları üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılmıştır. »Haber Merkezi