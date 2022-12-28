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Komite toplandı

Yozgat Şehir Hastanesinde Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Yönetimi Komitesi toplandı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 02:25
Komite toplandı

Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan başkanlığında toplanan hekimler, eczacılar ve hemşireler yer aldı.
Toplantıda hastaların klinik bulgularına ve bireysel özeliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, israfı önlemek, sahadan gelen geri bildirimleri ve verileri analiz etmek konusu ele alınıp, çeşitli çözüm yolları üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılmıştır. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Komite Toplandı
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