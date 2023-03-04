Kolon kanseri farkındalık ayı

Şahin yaptığı açıklamada; “ Kolorektal kanser; dünyada ve ülkemizde kadınlar ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz istatistiki verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kolon Kanseri Nedir: İnce bağırsaktan rektuma kadar olan bölüm kalın bağırsak yani kolon olarak ifade edilmektedir. Bu bölgede gelişen kanserlere Kolon (Kalınbağırsak) kanseri adı verilir. Genellikle bölgede oluşan iyi huylu adenomatöz poliplerin anormal davranışı sonucunda kanser meydana gelmektedir. Kolorektal kanserin kesin sebebi bilinmemekte olup en bilinen risk faktörleri şunlardır; Aşırı kilolu veya obez olmak, fiziksel olarak aktif olmamak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi, sigara ve aşırı alkol tüketimi, ileri yaş, ailede benzer kanser öyküsü bulunması, bazı genetik hastalıklar (Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı, Kolon ve rektumda oluşum gösteren polipler, İltihaplı bağırsak hastalıkları)Korunma: Kalın bağırsak kanserini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan biri tarama olmakla birlikte aşağıdaki sağlıklı yaşam davranışlarını uygulamak da sadece kalın bağırsak kanserinden korunmada değil birçok kanserden korunmada da önemlidir:

Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek posa içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırmak, posa içeriği en yüksek besinler sırasıyla; kuru baklagiller, tahıllar, sebze-meyvelerdir, Günde 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak (tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi),Sigara ve alkol kullanmamak

Belirtiler: Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi, bağırsakta tam boşalmama hissi, dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma, karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti, bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı, sürekli yorgunluk

Tanı: Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler izlenmeli ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler daha erken tarama programına alınmalıdır.

İlimiz’de KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa; kalın bağırsak kanseri taraması gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir şekilde 2 yılda bir yapılmaktadır. 50 yaşından sonra her 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir.

Tedavi: Kalın bağırsak kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi