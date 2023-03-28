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Karmaşa giderilsin

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 2008’den önce sözleşmeli olup daha sonra memurluğa geçenlerin hizmet, yaş, emeklilik ve aylık bağlanmasıyla ilgili konulardaki mevzuat karışıklığının giderilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

28 Mart 2023 Salı 02:00
Karmaşa giderilsin

1 Ekim 2008 öncesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B’li statüsünde sözleşmeli olarak çalışanların çalışma şartlarının memurların ki gibi olduğunu, ancak bunların SGK sigortalılık ve primleri bakımından işçiler hakkında uygulanan şartlara tabii olduklarını belirten Taşkın, 1 Ekim 2008 ‘den sonra memurluğa geçenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabii olduklarını söyledi.  
1 Ekim 2008 öncesinde memur değil de sözleşmeli olarak çalışanların hizmet ve yaş bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabii olabildiğini, bunlara bağlanacak emekli aylığının ise 5510 sayılı Kanuna göre düzenlendiğini belirten Taşkın, bunların emekli aylıklarının diğerlerinkinden daha düşük olabileceğini, mevzuattaki bu karışıklığın giderilerek 2008 öncesinde sözleşmeli olarak çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:  “1 Ekim 2008’den önce 657 sayılı yasanın 4/B statüsünde sözleşmeli memur olarak çalışanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmakta; bunların emeklilik yaş ve emeklilik hizmeti, emekli aylığı, emekli ikramiyesi, ek gösterge, makam tazminatı gibi haklarının hesaplanmasında tamamıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınmaktadır. Bu tarihten önce 4/B sözleşmeli olan, işçilik, esnaflık süreleri olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Devlet Memurluğu hizmeti, Bağ-Kurlu, SSK’lı hizmeti olmayan ve ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılık kapsamına giren kişilerden Devlet Memurluğuna geçmek isteyenler hakkında hizmet, yaş, emekli aylığı gibi tüm hükümleri ile 5510 sayılı Kanun esas alınıyor.  SGK yayınladığı 2011/55 sayılı genelgeyle 1 Ekim 2008 öncesinde 657 sayılı Kanunun 4/B’li statüsünde sözleşmeli çalışmış olan kadroya geçecek sözleşmelileri 5434 sayılı Kanun’a göre kesenekleri kesilmiş kamu çalışanlarından saymış, böylece sigortalılık ve prim kesenekleri bakımından mağdur olmalarının önüne geçilmişti.  Sendika olarak değerlendirmemiz bu şekildedir. Bu mağduriyetin giderilmesine yönelik acil yasal düzenleme gerekmektedir. 2008 öncesinde sözleşmeli Devlet Memuru olarak çalışan veya Devlet Memurluğunda çalışmayıp sigortalı, Bağ-Kur’lu çalışanların ayırt edilmeksizin tek bir yasa çatısı altında değerlendirilmesi bu mağduriyeti yaşayanlar tarafından talep edilmektedir. Sendika olarak biz de bu mağduriyetin giderilmesi açısından düzenleme yapılmasını istiyoruz.” »Haber Merkezi

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Karmaşa Giderilsin
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