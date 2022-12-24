Kararlar alındı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından 6 ayda bir düzenli olarak yapılan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.