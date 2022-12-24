Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87

Kararlar alındı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından 6 ayda bir düzenli olarak yapılan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 02:24
Kararlar alındı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu, kurum ve kuruluşlarındaki temsilciler katıldı. 
Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2022 yılı 11 Aylık Yozgat İl Geneli verileri açıklanarak, Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak uygulamaya geçirilecek kararlar alındı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kararlar Alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir araya geldiler
Bir araya geldiler
Yerinde eğitim
Yerinde eğitim
“Paramedik günü kutlu olsun”
“Paramedik günü kutlu olsun”
Ayrım yapmak önemli
Ayrım yapmak önemli
İsim çalışmaları başladı
İsim çalışmaları başladı
"Kabul edilemez!"
"Kabul edilemez!"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim