Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu, kurum ve kuruluşlarındaki temsilciler katıldı.
Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2022 yılı 11 Aylık Yozgat İl Geneli verileri açıklanarak, Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak uygulamaya geçirilecek kararlar alındı. »Haber Merkezi
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu, kurum ve kuruluşlarındaki temsilciler katıldı.