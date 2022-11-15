“Kalite tesadüf değildir”

Kalite Verimlilik Birimi ile kahvaltıda bir araya gelen Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, her birim ile haftanın belirli günleri düzenlenen program ile görüşeceğini bildirdi.

Kahvaltıda konuşma yapan Kozan, “Sağlıkta kalite sisteminin amacı ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda kaliteli sağlık hizmeti sunma bilinci içerisinde insan odaklı, profesyonel yönetim anlayışı ve son teknoloji desteği ile topluma hizmet sunarak sağlıklı ve mutlu bireyler oluşturmak, ihtiyaçları zamanında, çevreye duyarlı ve etkin şekilde karşılamak temel misyonumuzdur. Kalite ve kaliteli hizmet başarıyı getirir. Yozgat Şehir Hastanemiz 2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirilmesinde puanını yüzde 96 taşınmış ve önemli bir başarıya daha imza atmıştır. Bunun haklı gururunu yaşayan ve yaşatan başta idari ekibimize, kalite birimimize ve tüm personellerimize teşekkür ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Kahvaltı sonrası Kozan, Kalite Koordinatörü Gurbet Taksim ve ekibine vermiş oldukları hizmetlerinden ve başarılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

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