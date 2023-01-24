“Kalabalıktan uzak durun!”

Son günlerde hızlanarak yayılan salgın hastalıklardan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini belirten Dr. Şahin, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi ve yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması gerektiğini vurguladı.

“KALABALIK VE KAPALI ORTAMLARDA FAZLA KALMAYIN”

Hastalıktan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi, yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması, hasta olanların bulaş süresince temaslı ve kalabalık ortamlara girmemesinin bulaşmayı azaltacağına dikkat çeken Şahin, “Yüksek ateş, boğaz ve kas ağrıları, öksürük, halsizlik durumunda hekime giderek muayene ve test yaptırmak gerekiyor. Hasta isek bulaş sürecinde okula, işe gitmemeliyiz. Vitaminler vücut direncini kısmen artırsa da hastalıktan tam olarak korumaz, diğer korunma tedbirleri uygulanmalı. Beslenmeye, soğuğa maruz kalmamaya, kalabalık, kapalı ve temaslı ortamlara girmemeye, zorunlu ise maske ve mesafeye dikkat edilerek uzun süre geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Tedavide ise genel semptomatik destekleyici tedavi; bol sıvı alımı; turşu, ev yoğurdu, ev tarhanası, boza gibi doğal probiyotikler ile ceviz, fındık, badem gibi tavuk suyu çorba, kelle paça, acı biber gibi bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslenmek gerekiyor. Ayrıca hekim kararıyla tedavide; ağrı kesici, ateş düşürücüler, bazen antiviral ilaçlar, antibiyotikler kullanılabilir.” dedi.

“GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN!”

Antibiyotik verildiği taktirde kullanılması gerektiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Unutulmamalı ki gereksiz antibiyotik kullanmak, mikropların direnç kazanmasına, bazen hastalık sürecinin uzamasına, barsak florasının bozulmasına dolayısıyla vücut direncini düşmesine neden olabilir.” »Haber Merkezi