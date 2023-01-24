Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.404,43
ALTIN
1.166,18
DOLAR
18,81
STERLİN
23,30
EURO
20,45

“Kalabalıktan uzak durun!”

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, vatandaşları salgın hastalıklara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 

24 Ocak 2023 Salı 02:00
“Kalabalıktan uzak durun!”

Son günlerde hızlanarak yayılan salgın hastalıklardan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini belirten Dr. Şahin, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi ve yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması gerektiğini vurguladı.
“KALABALIK VE KAPALI ORTAMLARDA FAZLA KALMAYIN”
Hastalıktan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi, yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması, hasta olanların bulaş süresince temaslı ve kalabalık ortamlara girmemesinin bulaşmayı azaltacağına dikkat çeken Şahin, “Yüksek ateş, boğaz ve kas ağrıları, öksürük, halsizlik durumunda hekime giderek muayene ve test yaptırmak gerekiyor. Hasta isek bulaş sürecinde okula, işe gitmemeliyiz. Vitaminler vücut direncini kısmen artırsa da hastalıktan tam olarak korumaz, diğer korunma tedbirleri uygulanmalı. Beslenmeye, soğuğa maruz kalmamaya, kalabalık, kapalı ve temaslı ortamlara girmemeye, zorunlu ise maske ve mesafeye dikkat edilerek uzun süre geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Tedavide ise genel semptomatik destekleyici tedavi; bol sıvı alımı; turşu, ev yoğurdu, ev tarhanası, boza gibi doğal probiyotikler ile ceviz, fındık, badem gibi tavuk suyu çorba, kelle paça, acı biber gibi bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslenmek gerekiyor. Ayrıca hekim kararıyla tedavide; ağrı kesici, ateş düşürücüler, bazen antiviral ilaçlar, antibiyotikler kullanılabilir.” dedi. 
“GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN!”
Antibiyotik verildiği taktirde kullanılması gerektiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Unutulmamalı ki gereksiz antibiyotik kullanmak, mikropların direnç kazanmasına, bazen hastalık sürecinin uzamasına, barsak florasının bozulmasına dolayısıyla vücut direncini düşmesine neden olabilir.” »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kalabalıktan Uzak Durun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Artış yüzde 72,8
Artış yüzde 72,8
“Bu kış da umut olun”
“Bu kış da umut olun”
Göreve başladılar
Göreve başladılar
Farkındalık çalışması
Farkındalık çalışması
Sağlık çalışanları oylamaya katıldı
Sağlık çalışanları oylamaya katıldı
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim