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Kahvaltıda bir araya geldiler

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla Radyoloji Hekimleri ve Radyoloji çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

13 Kasım 2022 Pazar 02:07
Kahvaltıda bir araya geldiler

Dünya Radyoloji Gününde personelleri unutmayan Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi kahvaltı programı düzenledi. 
Personellerle kahvaltıda bir araya gelen Kozan, “Hastalıkların teşhisinde önemli rol oynayan ve erken tedaviye olanak sağlayan başta radyoloji hekimlerimizin, teknikerlerimiz ve teknisyenlerimizin ‘8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’ kutlu olsun.” dedi.
Yapılan kahvaltı sonrası kurumdan ayrılan Radyoloji Sorumlusu Fizik Mühendisi Esra Demirci Elmalı’ya vermiş olduğu katkılarından ve başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. »Haber Merkezi

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Kahvaltıda Bir Araya Geldiler
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