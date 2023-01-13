Kahvaltı düzenlendi

Düzenlenen kahvaltı programına Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Niyazi Yıldırım, Mehmet Küçükaslan, Fatih Erdem, Hasan Arslan ve taşınır kayıt sorumluları ve çalışanları katıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: “2022 yılı bütçe devir işlemlerinin başarıyla sonlandırılması ve 2023 yılı bütçe komisyon planlarını özveriyle çalışarak tamamlayan personellerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi