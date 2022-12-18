İsim çalışmaları başladı

100 yataklı Devlet Hastanesinde inceleme yapan Başkan Dereli, hastanenin isminin “Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi” olacağını açıkladı.

Hastanede bulunan tüm cihazların son teknoloji olacağını belirten Dereli, “İnşaatı hızla devam eden 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunduk. İnşallah en kısa sürede hizmete girecek olup kıymetli halkımızın sağlık sorunlarına uzman kadroları ile hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni hastanemizin isminin ‘Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi’ olması konusunda ailemizin rızasının alındığını ve bakanlık nezdinde valiliğimizin çalışma başlattığını da gururla belirtmek isteriz. Bu vesile ile 2050 yılı teknolojisi ile hizmet verecek hastanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum.” dedi. Haber Merkezi