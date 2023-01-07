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İmha edildi

Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini kontrollü bir şekilde imha etti.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
İmha edildi

Son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmelere cezai müeyyide uygulayan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimler sonucu son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda içecek ve yiyecekleri vatandaşa ulaşmadan imhasını gerçekleştirdi.
Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmediğini ifade eden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanım tarihlerine raf ve kasa etiket fiyatlarına mutlaka bakmalarını, ayrıca tat ve görünüm bakımından bozuk olan ürünleri de Alo 153 Zabıta hattımıza bildirmelerini istiyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:52
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