ikincisi Yozgat’ta kuruldu

Yozgat Şehir Hastanesinde otizm sendromlu çocuklar konusunda hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca otizm merkezi açıldı. Otizmli çocuklar ile ailelerine tam anlamıyla yol haritası sunulması amacıyla planlanan merkezde, tanı koyma, tedavileri planlama ve takip işlemleri yapılacak. Aynı zamanda ailelere de eğitimler verilecek. 3-6 yaş arası çocuklar ve aileleri otizm merkezinden faydalanabilecek.

Yozgat Şehir Hastanesi Otizm Merkezinde şu an 4 otizmli çocuğa ve ailesine 4 seans şeklinde Çocuk Gelişim Uzmanı Şüheda Kılıç tarafından birer saatlik eğitim verilmeye başlandı. Kılıç yaptığı açıklamada, “Aldığımız bir programla otizmli çocuklarımıza böyle bir oda açtık. Burası normalde 0-6 yaş grubuna hitap eden bir oyun odası. Aldığımız programın adı etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı. Risk altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklara burada eğitim programı veriyoruz. Biraz özel eğitim programına benzer bir program ama birçok hastanede böyle benzer bir özel eğitim imkanı pek sunulmuyor. Biz burada bunu başardık. Normal bir oyun odası aslında ama ebeveyn öğretim şeklinde çocuğa oyun eşliğinde nasıl beceri kazandırılabilir? Taklit becerisi, göz kontağı seslendiğinde zaten bakmıyor otizmli çocuklar, bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Zaten programımız da bunu esas alıyor. Yanımızda ebeveyn de bulundurarak aileye de öğretmiş oluyoruz. Şu an günlük hasta sayımız, 4 hasta yani 4 seans yapıyoruz. 1-1 buçuk saat arası sürüyor seanslar. Hedefimiz 7-8’e çıkmak. Seansların sayısı uzun olduğu için artık personel sayısı arttığında hedefimiz de artacak” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ise, “Hastanemiz açıldığından beri düşüncemiz, sevk eden bir il haline gelmek değil sevk alan bir il haline gelmekti. Çeşitli merkezler, yoğun bakım üniteleri açarak hizmetler vermeye çalıştık. Bunlardan biri de otizm merkezidir. Otizm merkezi, otistik hastaların özellikle 3-6 yaş arasındaki otistik hastaların tedaviyle, sürekli eğitimiyle hem de ailelerin eğitimiyle daha tedavi edilebilir hale gelmesini sağlayabilir bir rahatsızlıktır. Biz bu otizm merkeziyle birlikte hastalarımıza daha iyi tedavi vermeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde hem ailelerimizle toplantı odası, görüşme odası olacak hem de otizm merkezi odasında sürekli çocuk otizm eğitimi almış çocuk gelişim uzmanı ve çocuk psikiyatri uzmanlarımızla birlikte tedavileri sağlanacaktır. Bu yani hem Yozgat için hem de İç Anadolu Bölgesi için çok iyi olacak. Tüm çevre illerden gelen hastaların da takiplerini, tedavilerini yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

Şu an itibarıyla Ankara Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesinde otizm merkezi oluşturulduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “İlimizde böyle bir hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz burada Yozgat halkına kaliteli bir hizmet vermek adına, özellikle çocuk hastalarımıza daha iyi hizmet vermek adına bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Bundan sonra çocuk hastalarımıza çocuk rehabilitasyon ünitesi açmak istiyoruz. Özellikle yatalak, fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza, özel çocuk rehabilitasyon hastalarımıza özel cihazlarıyla birlikte inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. »İHA