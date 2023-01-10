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ihmal edilmemeli!

Yozgat Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda yayınladığı mesajında göz muayenesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
ihmal edilmemeli!

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebi ile Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin vatandaşlara çağrıda bulundu.
Dr. Şahin yaptığı açıklamada; “ 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve dikkat çekmek için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar. Bu deneyimin başarısı ve işe yaradığının fark edilmesiyle birlikte 1931'de Fransız Körler Örgütü, görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır. (Kırmızı beyaz baston kullanmak ise görme engeli ile beraber işitme engelini de simgelemektedir). 
Bu simgeyle beraber dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kabul edilmiştir. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü olarak engelli bireylerimizin her zaman yanında ve destekçileri olduğumuzu belirtiyor, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftanızı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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