Hizmette rekor

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesinde kurulduğu günden bugüne günlük hasta muayene sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Yozgat Şehir Hastanesine kurulduğu günden bugünü polikliniklerdeki hasta muayenesinde en yüksek hasta kabulü gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bir günde Yozgat Şehir Hastanesi polikliniklerine başvuran hasta sayısı 7 bin 490 oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, şunları söyledi; " Yozgat için çalışmaya dün olduğu gibi bugünde çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız hastalarımızı Yozgat dışına göndermemektir. Bugün aktif çalışan 100 polikliniğimize tedavi için başvuru yapan hasta sayısı 7 bin 490 olmuştur. Bunda en büyük etken, Sağlık personellerimizin de görev alması ve MHRS sisteminden randevu almış ve sonrasında gelemeyen hastaların randevularını iptal etmesiyle yeni hastaların tedavi alma şansı bulmuştur. Hastanemizin kuruluşundan bugüne en çok günlük muayene yapılan günü geride bıraktık. Hastanemiz kapasite olarak daha da yüksek hasta kabulü sağlayabilecek kabiliyettedir. Yozgat Şehir Hastanesi olarak tüm hastalarımıza her zaman olduğu gibi en iyi ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz, randevular 182 MHRS üzerinden alındığı gibi, ayakta hasta kabulü de devam ediyor. Emeklerini esirgemeyen tüm personelimize teşekkür ederim." »Haber Merkezi