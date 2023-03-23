Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.001,06
ALTIN
1.204,83
DOLAR
19,07
STERLİN
23,47
EURO
20,72

Hizmette rekor

Yozgat Şehir Hastanesinde 1 günde 7bin 490 kişiye hizmet verilerek rekor sayıya ulaşıldı.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Hizmette rekor

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesinde kurulduğu günden bugüne günlük hasta muayene sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.  
Yozgat Şehir Hastanesine kurulduğu günden bugünü polikliniklerdeki hasta muayenesinde en yüksek hasta kabulü gerçekleştirildiği öğrenildi. 
Bir günde Yozgat Şehir Hastanesi polikliniklerine başvuran hasta sayısı 7 bin 490 oldu. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, şunları söyledi; " Yozgat için çalışmaya dün olduğu gibi bugünde çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız hastalarımızı Yozgat dışına göndermemektir.  Bugün aktif çalışan 100 polikliniğimize tedavi için başvuru yapan hasta sayısı 7 bin 490 olmuştur.  Bunda en büyük etken, Sağlık personellerimizin de görev alması ve MHRS sisteminden randevu almış ve sonrasında gelemeyen hastaların randevularını iptal etmesiyle yeni hastaların tedavi alma şansı bulmuştur. Hastanemizin kuruluşundan bugüne en çok günlük muayene yapılan günü geride bıraktık. Hastanemiz kapasite olarak daha da yüksek hasta kabulü sağlayabilecek kabiliyettedir. Yozgat Şehir Hastanesi olarak tüm hastalarımıza her zaman olduğu gibi en iyi ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz, randevular 182 MHRS üzerinden alındığı gibi, ayakta hasta kabulü de devam ediyor. Emeklerini esirgemeyen tüm personelimize teşekkür ederim." »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hizmette Rekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kozan’dan yaşlılara sürpriz
Kozan’dan yaşlılara sürpriz
3 çeşit down sendromu var
3 çeşit down sendromu var
Down Sendromu Farkındalık Günü
Down Sendromu Farkındalık Günü
Kozan ziyaret etti
Kozan ziyaret etti
Belge töreni düzenlendi
Belge töreni düzenlendi
“Farklı belirtileri vardır”
“Farklı belirtileri vardır”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim