Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.543,33
ALTIN
1.012,79
DOLAR
17,95
STERLİN
21,89
EURO
18,33

HIZLI YAYILIYOR HAFiF ATLATILIYOR

Yozgat Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin vatandaşları artan Covid19 vakalarına karşı uyardı. Test veren iki kişiden birinin pozitif çıktığının altını çizen İl Müdürü Şahin, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
HIZLI YAYILIYOR HAFiF ATLATILIYOR

Kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske takılmasının gerektiğini belirten Şahin, hijyen konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 
DİĞER MUTASYONLARA GÖRE HAFİF 
Bu zamana kadar görülen mutasyonlara göre Omicron varyantının hafif atlatıldığını söyleyen Şahin, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır ülke olarak Covid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte virüs bir çok mutasyona uğradı. Son olarak vatandaşlarımızda görülen Omicron varyantı diğer mutasyonlara göre daha hafif atlatılıyor. Üst yol enfeksiyonu şeklinde atlatılan varyant 50 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için tehlike yaratıyor. Genç vatandaşlarımız genellikle bu varyantı grip gibi atlatmakta, bu yüzden vatandaşlarımızın çoğu test vermemekte” dedi. 
TEDBİRİ BIRAKMAYIN
Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığını belirten Şahin, “Omciron varyantı hafif atlatılan varyantlardan bir tanesi. Fakat bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılıyor. Bunun için yapmamız gereken en önemli olay tedbiri elden bırakmamak. Kapalı alanlarda mümkünse maske takmalıyız. Çünkü bu varyant solunum yoluyla ve temas ile çok çabuk vücudumuza yerleşiyor. Vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda uzun süre kalmamalarını, kapalı ortamların sürekli havalandırılmasını, hijyen kurallarına uyulmasını ve özellikle el hijyenine dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 50 POZİTİF
Yapılan testlerin yüzde 50’sinin pozitif çıktığını ifade eden Şahin, “Bulgular ile hastaneye gelen vatandaşlarımıza test yapıyoruz. Bulgu görmediğimiz hastalarımızda ise teste ihtiyaç duymuyoruz. Gün içerisinde yapmış olduğumuz testlerin yaklaşık yüzde 50’si pozitif çıkıyor. Bu gerçekten ciddi bir oranı gösteriyor. Öksürük, ateş, burun akıntısı gibi bulgular olan vatandaşlarımıza testlerimizi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz testlerimizde de 2 kişiden 1’i pozitif çıkıyor. Bu yüzden tedbirleri bırakmamamız lazım. Elimizden geldiği kadar kendi tedbirimizi kendimiz almalıyız” şeklinde konuştu.
YAZ DÖNEMİ ARTTIRDI
Yozgat’ta şehir dışından ve yurt dışından vatandaşların gelmediği dönemde Covid-19 virüsünün neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Şahin, “Yaz döneminin gelmesi ile birlikte Yozgat’ta da Covid-19 vakalarında ciddi oranda artış oldu. Yaz tatili için yurt dışından ve şehir dışından gelenlerin sayısının artması ile birlikte testlerin pozitif çıkma oranı da yükseldi. Bu döneme Kurban Bayramının da denk gelmesi Yozgat’ta pik oranın yükselmesine sebep oldu. Biz millet olarak bayramlarda tatillerde gelen misafirlerimiz ile kucaklaşmayı seviyoruz. Fakat son varyant olan Omicron’un yayılmasında ki en büyük etken mesafenin korunmamasıdır. Bunun yanı sıra yaz dönemi ile birlikte düğünlerin olması da testlerde pozitif çıkma oranını yükseltti.” ifadelerini kullandı. 
‘VATANDAŞLARIMIZ İHMAL GELMESİN’
Aşı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Şahin, “Vatandaşlarımızın kesinlikle hatırlatma dozlarını yaptırmaları lazım. Bizler sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımıza aşı konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz. Bu virüsü en hafif şekilde atlatmamız için kesinlikle aşılarımızı olmalıyız. Vatandaşlarımız tedbirlerin bitmesi ile virüsün tamamen bittiğine inandı. Durum böyle olunca vatandaşlarımızın çoğu aşı olmayı bıraktı. Bizler vatandaşlarımızı sürekli arayarak aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Şuan 50 yaş ve üzerinde sıkıntı yaşamıyoruz ama 20 ile 40 yaş arası vatandaşlarımızda aşı olma konusunda problemler yaşıyoruz. Evet, 20 ile 40 yaş arası virüsü rahat atlatıyor ama yaşlılara veya kronik hastalara bulaştırdıklarında onlar ağır yaşıyor. Bu yüzden hem hafif atlatmak hem de bulaşıcılığın önüne geçmek için bizim vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını ihmal gelmemeleridir” dedi.
“AŞILARINI YAPTIRMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ”
Hastanelere yatışları ve vaka sayılarındaki artışı önlemede aşının büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Şahin, “Dünya ve Türkiye genelinde vaka sayıları tekrar artmış bulunmakta. Yozgat’ta da özellikle Temmuz ayının başından ve Kurban Bayramından itibaren artış görünmekte. Bu yüzden aşı olma noktasında; Covid-19 aşısı pandemiyi baskılamada, vaka sayılarının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılmasında kanıtlanmış, güvenli bir aşı. Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını, eksik olan aşılarını hatırlatma dozları varsa yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. »Selma Şahin
»Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
HIZLI YAYILIYOR HAFiF ATLATILIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına eğitim
Sağlık çalışanlarına eğitim
Gençleri koruyalım
Gençleri koruyalım
SINIR TANIMAYAN HİZMET
SINIR TANIMAYAN HİZMET
Sağlık taramalarına devam
Sağlık taramalarına devam
Beldede sağlık taraması
Beldede sağlık taraması
Başarılı bir ameliyat daha
Başarılı bir ameliyat daha
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim