HIZLI YAYILIYOR HAFiF ATLATILIYOR

Kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske takılmasının gerektiğini belirten Şahin, hijyen konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

DİĞER MUTASYONLARA GÖRE HAFİF

Bu zamana kadar görülen mutasyonlara göre Omicron varyantının hafif atlatıldığını söyleyen Şahin, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır ülke olarak Covid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte virüs bir çok mutasyona uğradı. Son olarak vatandaşlarımızda görülen Omicron varyantı diğer mutasyonlara göre daha hafif atlatılıyor. Üst yol enfeksiyonu şeklinde atlatılan varyant 50 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için tehlike yaratıyor. Genç vatandaşlarımız genellikle bu varyantı grip gibi atlatmakta, bu yüzden vatandaşlarımızın çoğu test vermemekte” dedi.

TEDBİRİ BIRAKMAYIN

Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığını belirten Şahin, “Omciron varyantı hafif atlatılan varyantlardan bir tanesi. Fakat bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılıyor. Bunun için yapmamız gereken en önemli olay tedbiri elden bırakmamak. Kapalı alanlarda mümkünse maske takmalıyız. Çünkü bu varyant solunum yoluyla ve temas ile çok çabuk vücudumuza yerleşiyor. Vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda uzun süre kalmamalarını, kapalı ortamların sürekli havalandırılmasını, hijyen kurallarına uyulmasını ve özellikle el hijyenine dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 50 POZİTİF

Yapılan testlerin yüzde 50’sinin pozitif çıktığını ifade eden Şahin, “Bulgular ile hastaneye gelen vatandaşlarımıza test yapıyoruz. Bulgu görmediğimiz hastalarımızda ise teste ihtiyaç duymuyoruz. Gün içerisinde yapmış olduğumuz testlerin yaklaşık yüzde 50’si pozitif çıkıyor. Bu gerçekten ciddi bir oranı gösteriyor. Öksürük, ateş, burun akıntısı gibi bulgular olan vatandaşlarımıza testlerimizi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz testlerimizde de 2 kişiden 1’i pozitif çıkıyor. Bu yüzden tedbirleri bırakmamamız lazım. Elimizden geldiği kadar kendi tedbirimizi kendimiz almalıyız” şeklinde konuştu.

YAZ DÖNEMİ ARTTIRDI

Yozgat’ta şehir dışından ve yurt dışından vatandaşların gelmediği dönemde Covid-19 virüsünün neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Şahin, “Yaz döneminin gelmesi ile birlikte Yozgat’ta da Covid-19 vakalarında ciddi oranda artış oldu. Yaz tatili için yurt dışından ve şehir dışından gelenlerin sayısının artması ile birlikte testlerin pozitif çıkma oranı da yükseldi. Bu döneme Kurban Bayramının da denk gelmesi Yozgat’ta pik oranın yükselmesine sebep oldu. Biz millet olarak bayramlarda tatillerde gelen misafirlerimiz ile kucaklaşmayı seviyoruz. Fakat son varyant olan Omicron’un yayılmasında ki en büyük etken mesafenin korunmamasıdır. Bunun yanı sıra yaz dönemi ile birlikte düğünlerin olması da testlerde pozitif çıkma oranını yükseltti.” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZ İHMAL GELMESİN’

Aşı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Şahin, “Vatandaşlarımızın kesinlikle hatırlatma dozlarını yaptırmaları lazım. Bizler sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımıza aşı konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz. Bu virüsü en hafif şekilde atlatmamız için kesinlikle aşılarımızı olmalıyız. Vatandaşlarımız tedbirlerin bitmesi ile virüsün tamamen bittiğine inandı. Durum böyle olunca vatandaşlarımızın çoğu aşı olmayı bıraktı. Bizler vatandaşlarımızı sürekli arayarak aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Şuan 50 yaş ve üzerinde sıkıntı yaşamıyoruz ama 20 ile 40 yaş arası vatandaşlarımızda aşı olma konusunda problemler yaşıyoruz. Evet, 20 ile 40 yaş arası virüsü rahat atlatıyor ama yaşlılara veya kronik hastalara bulaştırdıklarında onlar ağır yaşıyor. Bu yüzden hem hafif atlatmak hem de bulaşıcılığın önüne geçmek için bizim vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını ihmal gelmemeleridir” dedi.

“AŞILARINI YAPTIRMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ”

Hastanelere yatışları ve vaka sayılarındaki artışı önlemede aşının büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Şahin, “Dünya ve Türkiye genelinde vaka sayıları tekrar artmış bulunmakta. Yozgat’ta da özellikle Temmuz ayının başından ve Kurban Bayramından itibaren artış görünmekte. Bu yüzden aşı olma noktasında; Covid-19 aşısı pandemiyi baskılamada, vaka sayılarının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılmasında kanıtlanmış, güvenli bir aşı. Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını, eksik olan aşılarını hatırlatma dozları varsa yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. »Selma Şahin

»Sema Nur Koçaker