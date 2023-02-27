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Hijyen eğitimi verildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kantin ve yemekhanelerden sorumlu temizlik görevlilerine yönelik hijyen eğitimi verdi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Hijyen eğitimi verildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimcileri tarafından okulların kantin ve yemekhanelerinde çalışan temizlik personeline hijyen eğitimi verildi.
Eğitimlerin amacı, okullarda sağlıklı bir ortamın korunması için hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulamak ve bu konuda çalışan personelin bilinçlendirilmesi. Eğitimlerde, el hijyeni, gıda saklama ve temizlik gibi konular ele alındı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlıklı bir eğitim ortamı için hijyen kurallarına uymanın önemine dikkat çekti ve tüm okul personelinin bu konuda bilinçli olmasını hedefledi. Hijyen eğitimi verilen personelin ise aldıkları eğitimler doğrultusunda görevlerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmeleri bekleniyor. »Haber Merkezi

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Hijyen Eğitimi Verildi
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