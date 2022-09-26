Heyet bilgilendirildi

Yozgat Şehir Hastanesi'ni gezerek bilgi alan heyeti Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ağırladı.

Ziyarette saha gezisi yaparak heyete bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden Başhekim Kozan, "Misafirlerimizle saha gezisi yaparak Himss EMRAM seviye 7 bilgileri ve tecrübelerimizi paylaştık. Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılar dileriz." dedi. »Haber Merkezi