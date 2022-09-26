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Heyet bilgilendirildi

Yozgat Şehir Hastanesi, Başkent Üniversitesi'nden gelen heyeti misafir etti.

26 Eylül 2022 Pazartesi 02:52
Heyet bilgilendirildi

Yozgat Şehir Hastanesi'ni gezerek bilgi alan heyeti Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ağırladı.
Ziyarette saha gezisi yaparak heyete bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden Başhekim Kozan, "Misafirlerimizle saha gezisi yaparak Himss EMRAM seviye 7 bilgileri ve tecrübelerimizi paylaştık. Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılar dileriz." dedi. »Haber Merkezi

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Heyet Bilgilendirildi
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