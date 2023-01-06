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Hem ziyaret hem davet

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, ilçeye kurulan Kan Bağışı Tırını ziyaret etti.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Hem ziyaret hem davet

Ziyarette Kaymakam Aydın’a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer eşlik etti. 
İlçe meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezinde kan bağışında bulunan Aydın, “Kan vermenin insan sağlığına önemli faydaları var. Düzenli olarak kan vermek kalp krizi, kolesterol ve benzeri hastalıkları en aza indiriyor. Cumhuriyet Meydanında kurulun Kan Bağışı Tırında tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.
BAĞIŞA DAVET
Kan Bağışı Tırını ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Aydın tüm esnafı kan vermeye davet etti. 
Esnafların sorun, görüş ve önerilerini dinleyen Aydın, esnafları kan bağışı yapmaya davet edip, kendilerinin yeni yılını kutlayarak hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hem Ziyaret Hem Davet
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