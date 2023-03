Hem çevresel hem de genetik

Uzm. Dr. Kerem Oruç, kanserin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olduğunu söyledi.

Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunun altını çizen Oruç, “Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla ‘1- 7 Nisan Kanser Haftası’ kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kanser hastalığının yükü dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğini belirten Oruç “Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği ön görülmektedir. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir” şeklinde konuştu.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Oruç, erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade ederek, kanser tarama ve teşhis merkezlerindeki işlemlerin ücretsiz olduğunu söyledi.

Belli yıllar arasında kesinlikle kanser taramalarının yapılması gerektiğini söyleyen Oruç “ Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30- yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Bu nedenle erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama Araçlarında: 40-69yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-7 0yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi