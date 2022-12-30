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“Hastalarımızı dinliyoruz”

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etmeye devam ediyor.

30 Aralık 2022 Cuma 02:43
“Hastalarımızı dinliyoruz”

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede yatarak tedavi gören hasta ziyaretleri kapsamında diyaliz hastalarını ziyaret ederek moral verdi. Başhekim Kozan diyaliz merkezi personeli ile de sağlık hizmetleri konusunda aksaklıkların yaşanmaması için fikir alışverişinde bulundu.
Kozan, diyaliz merkezi ziyaretinde tedavi alan vatandaşlara yakın ilgi gösterip moral vererek isteklerini dinledi. Kozan, ziyaretinde şunları söyledi:
“Hemodiyaliz hastalarının sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için hekimlerimiz, diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, diyaliz teknikerlerimiz, hemşirelerimiz ve personellerimiz multidisipliner bir işleyiş doğrultusunda her hastanın yaşı, kan değerleri, kilosu, eşlik eden hastalıkları doğrultusunda titizlikle çalışmaktadırlar.
Hastanemizde uzmanlarımız tarafından; hastalığın ve diyaliz işleminin yarattığı stresi azaltıp, tedavinin başarısını artırmak ve hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için, hastalarımıza psikolojik çalışmaların yanı sıra sosyal içerikli çalışmalar yürütülmektedir.
Hasta ziyaretlerimiz kapsamında diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarımız ile samimi bir sohbet ortamında onların sağlık durumları, aldıkları hizmetler ve istekleri ayrıca personellerimizin sunmakta oldukları sağlık hizmeti süreçlerinin iyileştirilmesine dair düşünce ve beklentilerini yüz yüze iletişim kurarak sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Buna yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”
Tedavi gören hastalarda Başhekim Kozan ve sağlık çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. »Haber Merkezi

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Hastalarımızı Dinliyoruz
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