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‘Günümüzde önemli bir sağlık sorundur’

Yozgat Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve Yerköy 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi Hekimi Dr. Murat Yıldırım, glokom hastalığına dikkat çekerek, bu hastalığın kalıcı görme kaybına neden olabilen sinsi bir hastalık olduğunu belirtti.

14 Mart 2023 Salı 02:00
‘Günümüzde önemli bir sağlık sorundur’

Dr. Yıldırım, glokomun göz tansiyonunun yüksekliği sonucu optik sinirde hasar oluşmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. 
Hastalığın ilerlemesiyle birlikte görme kaybı veya görme alanının daralmasının görülebileceğini söyleyen Dr. Yıldırım, glokomun sinsi bir hastalık olduğunu ve erken teşhis edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabileceğini vurguladı.
Düzenli aralıklarla göz tansiyonunun ölçülmesi ve glokom hastalığına karşı bilinçlenmenin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yıldırım, hastalığın birçok farklı türü olduğunu ve tedavisinin türüne göre değişebildiğini söyledi.
Glokom hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için toplumda bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Bu tür çalışmaların, hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin daha etkin ve başarılı olması açısından son derece önemlidir. Glokom hastalığına karşı farkındalık oluşturma çağrısı, toplumun sağlığına yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Glokom hastalığının erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin daha başarılı olması için düzenli göz tansiyonu ölçümlerinin yapılması ve bilinçlenmenin artırılması gerekiyor.” dedi. »Haber Merkezi

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