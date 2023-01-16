“Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz”

Eroğlu, üyelerimizden aldığımız güç ve destekle atanan personeller için Yozgat genelinde olan iş ve işlemleri için destek olmak, konaklama, ev kiralama, ev arkadaşı konularda yardımcı olmaya devam ettikleri ifade etti.

Eroğlu yaptığı açıklama; “ Biz Sağlık-Sen ailesi olarak Yozgat Şehir Hastanesinde 965 sendika personelden 484’ü, Yozgat’ta 2123, Türkiye genelinde 300 bin’e dayanan üyesi ile yetkili ve güçlü bir sendikayız. Birinci amacımız sendikasına bakılmaksızın sağlık çalışanının her daim yanında olmak yardımına koşmaktır. Sendikacılık kimliğimiz ikinci plana gelir. Lakin bu çalışmalarımız tek derdi üye toplamak ve bu sayede rant sağlamaya çalışan, ismini dahi anmayacağımız adlarının sonunda maalesef ‘Sendikası’ kelimesini kullanan iş takibine gelince ittifak ortağı olan üye sağlamak için hiçbir iftiradan, yalandan kaçınmayan gruplar var. Bundan sonraki süreçte de sendika olarak görevimiz devam ettikçe gerek atamalarda ve tayin dönemlerinde olsun arkadaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi