Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.984,86
ALTIN
1.160,29
DOLAR
18,78
STERLİN
22,99
EURO
20,40

“Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz”

Yozgat Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, il dışından Yozgat’a atanan sağlık çalışanları için çalışma başlattıklarını söyledi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz”

Eroğlu, üyelerimizden aldığımız güç ve destekle atanan personeller için Yozgat genelinde olan iş ve işlemleri için destek olmak, konaklama, ev kiralama, ev arkadaşı konularda yardımcı olmaya devam ettikleri ifade etti. 
Eroğlu yaptığı açıklama; “ Biz Sağlık-Sen ailesi olarak Yozgat Şehir Hastanesinde 965 sendika personelden 484’ü, Yozgat’ta 2123, Türkiye genelinde 300 bin’e dayanan üyesi ile yetkili ve güçlü bir sendikayız. Birinci amacımız sendikasına bakılmaksızın sağlık çalışanının her daim yanında olmak yardımına koşmaktır. Sendikacılık kimliğimiz ikinci plana gelir. Lakin bu çalışmalarımız tek derdi üye toplamak ve bu sayede rant sağlamaya çalışan, ismini dahi anmayacağımız adlarının sonunda maalesef ‘Sendikası’ kelimesini kullanan iş takibine gelince ittifak ortağı olan üye sağlamak için hiçbir iftiradan, yalandan kaçınmayan gruplar var. Bundan sonraki süreçte de sendika olarak görevimiz devam ettikçe gerek atamalarda ve tayin dönemlerinde olsun arkadaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:07
Anahtar Kelimeler:
SağlıkYozgat şehir HastanesiçalışmaSendikaYozgatGökhan EroğluYozgat SağlıkSenGücümüzü üyelerimizden Alıyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlı çarşamba etkinliği
Tatlı çarşamba etkinliği
Farkındalık ayı
Farkındalık ayı
Şifa dağıtan başhekim
Şifa dağıtan başhekim
Anlamlı ziyaret
Anlamlı ziyaret
Sağlıklı yürüyüş
Sağlıklı yürüyüş
Kahvaltı düzenlendi
Kahvaltı düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim