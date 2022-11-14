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Görülme yaşı 16’lara düştü

Yozgat İl sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlara uyarıda bulundu. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 22:30
Görülme yaşı 16’lara düştü

Eskiden diyabet hastalığının 30-40 yaşlarında sonra görüldüğüne değinen Dr. Şahin “Ne yazık ki şimdilerde 16 yaşındaki gençlerde bile diyabete rastlıyoruz. Çünkü günümüz dünyasında tablet, telefon, televizyon ve bilgisayar oyunları yüzünden çocuklar hareket etmiyor. Bundan dolayı da giderek kilo alıyorlar. Bir de fast food yiyecekler kilo almaya katkı sağlıyor. Biz ne kadar obez bir toplum olursak, diyabet görülme riskimiz de bu kadar artıyor. Şeker hastalığından kurtulmanın yolu obeziteden kurtulmak. Biz ne kadar obez olursak, şeker hastası olma ihtimalimiz o kadar artar. İdeal kilomuza ne kadar yakın olursak da diyabet olma ihtimalimiz o kadar düşer” ifadelerini kullandı.
Diyabet hastalığından kurtulmak isteyen kişilerin, kilolarına dikkat etmeleri ve obeziteden uzak durmaları gerektiğini söyleyen Şahin, tabletli, telefonlu yani hareketsiz yaşam stilinin artık çocuklarda bile diyabete yol açtığına dikkat çekerek gençleri de anne babaları da uyardı.
Şahin, “Diyabet metabolik bir hastalıktır yani bütün metabolizmayı etkiler. Sadece şeker değil protein ve karbonhidratların hepsinin metabolizmasını bozar. Halk arasında şeker diye bilinmesinden sadece şekerle alakalı olduğu düşünülüyor ama vücuttaki her şeyle alakalıdır. Özünde bir damar hastalığıdır. Damarları bozduğu için ve vücutta hiç bir yerimiz damarsız olmadığı için vücudun her bir organına zarar verebilir, her yerden bir hasar yapabilir. O nedenle çok önemlidir” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 14.11.2022 22:29
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Görülme Yaşı 16lara Düştü
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