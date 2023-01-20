Göreve başladılar

İl genelindeki sağlık kuruluşlarına personel ataması yapılırken, şehir hastanesine atanan 135 tıbbi sekreterden 60'ı görevine başladı.

Oryantasyona alınan yeni sağlık personeli, yarından itibaren polikliniklerde doktorların yanında hizmet verecek.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, yeni atamalarla sağlık ailesinin daha da genişlediğini belirterek, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev yaparken her zaman hasta odaklı olacaklarını belirten Kozan, "Hastaları her zaman birinci derece yakınımız gibi düşünmemiz gerekiyor. Anne, babamız gibi düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir hastayı da geri çevirmemek adına neler yapabiliriz, onun derdinde olmamız gerekiyor." dedi.

Kozan, şehir hastanesine 135 tıbbi sekreter atandığını ifade ederek, "İlk etapta 60'ı göreve başladı, önümüzdeki günlerde de diğerleri başlayacak. Yardımcı sağlık personelimizle birlikte hastanemizde hastalarımızı geri döndürmemeye ve hekimlerimizin tamamen hasta odaklı çalışmalarını daha fazla arttırmak adına yapılan bir hamle. Doktorun yanında görev yapacak personelimiz, bilgisayara geçilmesi gereken reçete, riskte, rapor gibi işlemleri yapacak." diye konuştu. »AA