Gençleri koruyalım

Dünya Sağlık Örgütü, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurgulamak için birçok çalışma yapmakta olduğunu belirten İl Müdürü Dr. Şahin en önemli hedef grubu gençlerin olduğunu ifade etti. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir.

‘ÖNEMLİ BİR UNSUR’

Geleceği tehdit eden önemli bir unsurun uyuşturucu kullanımı olduğuna değinen Şahin, “Toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir unsur uyuşturucu kullanımıdır. Zararları sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Aile içi şiddete, istismara, maddi sorunlara, aile huzurunun bozulmasına, en sonunda da boşanmalara yol açarak ailenin dağılmasına sebep olmaktadır. Ayıca bağımlılıklar bireylerin suça yönelmesine sebep olmakta, toplumsal huzur ve düzenin bozulmasına, çevre kirliliğine ve yüksek ekonomik kayıplara yol açmaktadır” dedi.

‘TEMEL AMAÇ KORUNMAK’

Şahin, “Bağımlı bireyin madde arayışı ve bağımlılık sonrası tedavi süreci iş gücü kaybına neden olurken, sağlık, sosyal güvenlik, adalet ve ceza sistemleri üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır” ifadelerini kullandı.

‘KURTULMAK MÜMKÜN’

Bırakmak yada bilgi almak isteyenlerin birçok başvuru yapacak yerleri olduğunu belirten Şahin, “İlimizde uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak ya da konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler Aile Hekimlerine ulaşabilir, Aile Hekimlerinden kendilerini bilgilendirmesini ve yönlendirmesini isteyebilirler. Uyuşturucu madde kullanan kişiler danışmanlık, arınma ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi için AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) başvuruda bulunabilirler. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet vermekte olan “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı”nı arayabilirler” şeklinde konuştu.

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