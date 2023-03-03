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Geç kalmaktan kork!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelleri tarafından hastalar ve yakınları için 1-31 Mart Kolon Kanser Farkındalık ayı dolayısıyla eğitim verildi. 

03 Mart 2023 Cuma 02:27
Geç kalmaktan kork!

KETEM personelleri Uzman Dr. Damla Sebhan Bozbay ve Ebe Özlem Keleş tarafından, Merkez Ortaokulu öğretmen ve öğrenci velilerine yönelik kanser farkındalık çalışmaları düzenlendi.
Katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek taramaları yapılmak üzere KETEM'de randevuları oluşturuldu.
Eğitimde Kolon Kanserinin nedenleri, riskleri, tarama testleri hakkında bilgilendirme yapılırken, hasta ve hasta yakınlarının akıllarına takılan tüm sorular bu eğitimde cevaplandı.
Daha sonra 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere GGK kiti dağıtıldı. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:14
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