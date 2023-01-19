Farkındalık çalışması

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları Uzman Dr. Damla Sebhan Bozbay, hemşire Canan Şener, hemşire Semiha Aysun Bilecen ve ebe Yadigar Nurlu tarafından farkındalık çalışmaları düzenlendi.

Katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek taramaları yapılmak üzere KETEM'de randevuları oluşturuldu. »Haber Merkezi