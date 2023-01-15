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Farkındalık ayı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) tarafından Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında  eğitim düzenlendi. 

15 Ocak 2023 Pazar 02:55
Farkındalık ayı

Uzman Dr. Damla Sebhan Bozbay ve Hemşire Canan Şener tarafından Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında çalışan kadın personellere yönelik kanser farkındalık eğitimi düzenlendi. 
Katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek taramaları yapılmak üzere KETEM' de randevuları oluşturuldu. 
Valilik konferans salonunda gün boyunca bilgilendirme standı açılarak, 50-70 yaş arası kadın ve erkek personellere GGK kiti dağıtılarak sorular cevaplandı. 
Uzman Dr. Damla Bozbay tarafından isteyen katılımcılara klinik meme muayenesi yapıldı. »Haber Merkezi

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Farkındalık Ayı
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