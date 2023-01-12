Erken teşhis hayat kurtarır

Dr. Şahin ocak ayının Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek, “Rahim ağzı (serviks kanseri), dünya genelinde kadınları en çok etkileyen, etkili tarama yöntemleriyle erken tanınıp tedavi edilebilen ve böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanser türlerinden biridir. Ocak ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiş olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Rahim ağzı hücreleri anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayıp ilerleyerek kansere dönüşür. Tarama testleriyle kansere dönüşmeden bu değişiklikleri saptamak mümkündür. Bu nedenle “Rahim Ağzı Kanseri” tamamen bilinen ve önlenebilen bir kanserdir. Rahim ağzı kanseri için risk faktörleri arasında; 30 yaşın üzerinde olup tedavi edilmemiş Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonların olması, düzenli şekilde rahim ağzı kanser taramalarının yapılmaması, Çok doğum yapmak ve ilk doğumu erken yaşta yapmak. Erken yaşta (16 yaş öncesi) aktif cinsel yaşama başlamak. Birden fazla cinsel partnerin olması. Sigara içmek. Düşük sosyoekonomik düzeye sahip olmak. Zayıflamış bağışıklık sistemi (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü/HIV gibi) hastalıkların olması gibi durumlar yer almaktadır. Rahim ağzı kanseri belirtileri; Rahim ağzında kanser öncesinde gelişen değişiklikler genellikle belirti vermeyip ancak pelvik muayene, Pap testi ve HPV testleri ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Rahim ağzı kanserinde görülen belirtiler; Vajinadan artan miktarda veya alışılmadık türde akıntı gelmesi, normal adet dönemi dışındaki zamanlarda lekelenme tarzında hafif kanama, normalden daha uzun süren veya daha ağır olan âdet kanaması, menopoz sonrası kanama, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, tek ya da iki bacakta şişkinlik, idrar yaparken ağrı görülmesidir. Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde yüz mümkün olan rahim ağzı kanseri HPV enfeksiyonu ile ilişkili olan en yaygın hastalıktır. Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir. Rahim ağzı kanseri taramasında HPV testleri ile kişide HPV enfeksiyonunun olup olmadığı, varsa tipi saptanabilmektedir. Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre; 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV-DNA ve Pap Smear testi ile taranmaktadır. HPV testi ve Smear alınması son derece basit ve ağrısız işlemlerdir. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız çocuklara aşı yapılmasını önermektedir. 30 yaşından sonra tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırılması, sigara kullanılmaması, kondom kullanmak, erkeklerin sünnetli olması, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite son derece önemlidir. Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İlimiz genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde Çayıralan ilçemizde Gezici HPV Tarama aracımız köylerimizde aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Aynı zamanda KETEM Birimi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bayan personellere yönelik farkındalık eğitimleri verilerek, 30-65 yaş aralığında olan kadınlara taramalarını yaptırmaları için KETEM’e ve ASM’lere davet edilmektedir. Ay içerisinde halka yönelik, Kuran Kursları ve Halk Eğitim Merkezlerinde bilgilendirme eğitimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca ilçelerimizden HPV (Human Papilloma Virus) Taramalarını yaptırabilmeleri için halkımıza taşımalı hizmet verilmektedir.” »Haber Merkezi