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Erken tanı hayat kurtarır

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Erken tanı hayat kurtarır

Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserinin dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Müdür Şahin, kolorektal kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi ve ışın tedavisi gibi farklı tedavi seçeneklerinin uygulandığını belirtti.
Müdür Şahin açıklamasının devamında, “Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermezken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanserini önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserini tedavisi daha etkin olabilir.  Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler ise daha erken tarama programına alınmalıdır. Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır.” dedi. »Haber Merkezi 

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Erken Tanı Hayat Kurtarır
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