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Erken tanı çok önemlidir

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “12-18 Mart Dünya Glokom Haftası” nedeniyle yapmış olduğu basın açıklamasında, “Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom; optik sinirin ilerleyen nitelikte hasar görmesine yol açan bir göz hastalığıdır.” dedi.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Erken tanı çok önemlidir

Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü, 12-18 Mart tarih aralığının da “Dünya Glokom Haftası” olarak kutlandığını belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom; optik sinirin ilerleyen nitelikte hasar görmesine yol açan bir göz hastalığıdır. Gözün aldığı bilgilerin beyne iletilmesinde optik sinir hayati öneme sahip olduğundan, tedavi edilmediğinde, glokom yavaş yavaş ve telafi edilemez biçimde görme kaybına ve körlüğe neden olabilir” ifadelerini kullandı.
"ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİDİR"
Göz tansiyonu hastalığında, göz içi sıvısının dışa akım yolunda bir tıkanıklık oluşturduğunu ve bunun sonucunda artan göz içi sıvısının göz içi basıncın artmasına neden olduğunu aktaran Dr. Şahin, “Artan göz içi basıncı da görme sinirine zarar vererek, sinirin geriye dönüşümsüz harabiyetine neden olur. 40 yaşın üzerinde sıklığı artan sinsi bir hastalıktır. Görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı çok önemlidir. Göz doktoru tarafından yapılan ve başka bir nedenle (gözlük numarası değişimi gibi) gidilen rutin göz muayenesi ile tamamen tesadüfen tespit edilen yüksek göz içi basıncı, göz tansiyonunun başlangıç belirtisi olabilir” dedi.
Hastalığın başlangıçta şikayete neden olmayıp yıllar içinde yavaş yavaş ilerleme eğilimde olduğunu söyleyen Şahin, “Şikayetler başladığında görme alanında kalıcı hasar yerleşmiştir. 'Akut glokom krizi' tipinde ise göz tansiyonu aniden çok yükselir ve gözde kızarıklık, ağrı, bulanık görme, ışıklar etrafında renkli halkalar görme, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir” diye konuştu.
Göz tansiyonu tedavisinde en önemli etkenlerin başında erken teşhisin geldiğini vurgulayan Şahin, “Alınabilecek tek önlem ise belirli aralıklarla göz tansiyonunu ölçtürmekten geçiyor. Tedavinin amacı hastanın görme kabiliyetini ömür boyu korumaktır. Tedavi eski görmeyi geri getiremez sadece daha fazla görme kaybı olmasını engeller. Glokom tedavisi ilaç, lazer tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 farklı yolla gerçekleştirilir. Hangi tedavinin uygulanacağı hastanın durumuna göre değişir. Tedavi şeklinin seçiminde erken ya da geç dönemde teşhis konması, hastanın yaşı, ilaçlarını düzgün kullanıp kullanmaması, tedaviye cevabı önemli faktörlerdir” dedi. »Haber Merkezi

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Erken Tanı çok önemlidir
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