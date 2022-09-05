En önemli bulgu unutkanlık

Alzheimer’daki en çarpıcı belirtinin unutkanlık olduğunu söyleyen Şahin, sık sık aynı soruları tekrar etme, yakınların ya da akrabaların adını unutma, eşyaları nereye koyduğunu hatırlayamama, hafıza bozukluğu gibi bulgulara dikkat edilmesini gerektiğini söyleyerek, “Bu hafıza bozukluğuna zaman içerisinde hareketlerde değişmeler, hesap yapma gibi yürütücü fonksiyon dediğimiz fonksiyonlarda bozulmalar, konuşmada bazı sorunlar, hayal görmeler ve gece uyku bozuklukları gibi ek bulgular da ekleniyor. Hastayı hangi evrede görür isek bu evrede hastalığı durdurup yavaşlatma şansımız var” dedi.

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Şahin, “Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır. Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar. Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Alzheimer gerçekten tedavi edilmediğinde ve müdahale edilmediğinde oldukça ileriye giden yıkıcı bir hastalık olduğunun altını çizen Şahin, “ Dolayısı ile bizim en ufak bir şüphemiz dahi varsa ‘Belli bir yaşın üzerinde insanlar unutur, bu normaldir’ diye düşünmeden hastamızı mutlaka bir hekimle buluşturmamız gerekiyor. Hastayı hangi evrede görür isek bu evrede hastalığı durdurup yavaşlatma şansımız var. Dolayısıyla hastamızda en ufak bir anormallik bile görürsek hemen bir nöroloji hekimine başvurarak muayenelerini yaptırmamız gerekiyor. Çok basit testler ile hastalığın tanısı konularak tedavisi yapılabiliyor” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi