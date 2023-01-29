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En büyük silah ‘aşı’

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, rahim ağzı kanserinde mücadelede HPV aşısının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Cinsiyet fark etmeksizin hem kız hem erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmalı” dedi.

29 Ocak 2023 Pazar 02:37
En büyük silah ‘aşı’

Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Dr.Şahin, “Rahim ağzı kanseri, çoğunlukla HPV virüsünün yol açtığı bir kanser tipidir. HPV’nin yüzlerce tipi var ancak rahim ağzı kanserine yol açan en önemli tipi 16 ve 18 tipleri. Önlenebilir kanser tiplerinden biri olduğunu biliyoruz. Aşı ile önlenebiliyor. Ayrıca tarama programlarının artışıyla tanı alma oranı da artıyor” dedi.
“TARAMA TESTLERİ  YAPTIRILMALI”
Cinsel aktivitenin erken yaşta başlamasıyla, rahim ağzı kanserlerinin görülme yaşının düştüğüne dikkat çeken Şahin, erken tanı yöntemleri ile ilgili, "Toplumda en çok sorulan soru, rahim ağzı kanserinden korunmak için ne yapılacağı sorusu. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs. Ancak bu virüsün bulaştıktan sonra rahim ağzı kanserine dönüşmesi çok uzun zaman alıyor. Bu nedenle yaptırdığınız rutin kontrollerde erken dönemde tespit etme ihtimali yükseliyor. Kadınların yılda bir kontrole geldiğinde testlerin yanında smear ya da hpv dna gibi testlerle HPV taraması yaptırmasını da öneriyoruz. Muayene de önemli çünkü HPV’nin pozitif ya da negatifliği ya da rahim ağzının muayenesi bize çok önemli bilgiler veriyor bu konuda. Bazen hastalarımız sadece ilişki sonrası kanama ile bile rahim ağzı kanseri tanısı alabiliyor” dedi.
Şahin, rahim ağzı kanserinin kendi içlerinde de çeşitleri olduğunu söyleyerek, “Rahim ağzı kanseri agresif seyreden kötü bir kanser tipidir. Kendi içlerinde de tipleri var. Önemli olan hastalığın erken dönemde yakalanması ve hatta mümkünse hiç yakalanmadan korumaktır. Erken dönemde yakalamak için tarama testlerini düzenli yaptırmak gerekiyor. Rahim ağzı kanserinden uzak durmak içinse aşı olmak gerekiyor. Aşı da HPV tiplerine karşı geliştirilen ve rahim ağzı kanserini oluşturan HPV tiplerini önlemek adına uygulanan bir yöntem. Şu an bu aşılar Türkiye’de de mevcut. 4 tipli ve bir de 9 tipli olan var. Rahim ağzı kanserine yol açan tiplerini içeren bu aşılar yaptırılmalı” ifadelerini kullandı.
“ÇOCUKLARDA AŞI ÇOK ÖNEMLİ”
9-13 yaş arasında cinsiyet fark etmeden tüm çocuklara HPV aşısının uygulanması gerektiğini söyleyen Şahin, “9-13 yaş arası cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün çocuklara yapılmasını da çok önemsiyoruz. Çünkü çocukluktan itibaren koruma sağlarsak ancak bu hastalıktan tamamen kurtulmayı hedefleyebiliriz. 9-13 yaş arasından sonra yapılacaksa 2 doz şeklinde, 21 yaşından sonra yapılacaksa 3 doz şeklinde yapıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bunlar rutin aşı takvimine girmiş, bizim de ülkemizde de ilerleyen yıllarda rutin aşı takvimine girerek bundan bir 5-10 yıl sonra rahim ağzı kanseri tıbben ortadan kalkacaktır diye ümit ediyoruz. Aşı, rahim ağzı kanserinden korunmada yüzde 99’un üzerinde güvenilir bir yöntem. Bu yüzden herkesin, özellikle de çocuklarımızın ya da 45 yaşına kadar olan tüm kadınların rahim ağzı kanserinden korunması için aşılanmasını ve kurumlara başvurulmasını öneriyoruz” dedi. 
»Haber Merkezi

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