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Eğitimler devam ediyor

Ocak ayı Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık eğitimleri devam ediyor. 

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Eğitimler devam ediyor

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları Uzman Dr. Damla Sebhan Bozbay ve hemşire Canan Şener tarafından Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına ve kursiyerlerine yönelik kanser farkındalık çalışmaları düzenlendi.
Katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek taramaları yapılmak üzere KETEM'de randevuları oluşturuldu.
Gün boyunca bilgilendirme standı Halk Eğitim Merkezi'nde kalarak, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere GGK (Gaitada gizli kan) kiti dağıtılarak soruları cevaplandırıldı. »Haber Merkezi

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Eğitimler Devam Ediyor
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