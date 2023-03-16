Doğum gününde emekli oldu

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde Veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan 65 yaşındaki Erol Akça 1985 yılında Yozgat Devlet Hastanesi’nde başladığı mesleğine doğum gününde emekliliğe ayrılarak veda etti.

Başhekim Mustafa Kozan ve Hastane yönetiminin teşekkür belgesi verdiği Erol Akça “Mesleğime 1985 yılında Yozgat Devlet Hastanesinde Başladım. 40 yıla yakın aralıksız çalışmaya devam ettiğim mesleğimden ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Çalışma hayatım boyunca birçok mesai arkadaşlarım oldu. Bugün o arkadaşlarım doğum günümde bana sürpriz yaptılar. Emekliliğe ayrılışım doğum günüme denk gelmesiyle hiçbir zaman unutmayacağım bir gün yaşadım. Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a, kurum müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞHEKİM KOZAN, TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan emekli olan Erol Akça’yı ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi. Kozan ziyaretinde şunları söyledi: “Uzun zamandır beraber çalıştığımız Erol Akça’ya bu uzun süredir Hastanemize verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eder, doğum gününü kutlar ve emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim.” »Haber Merkezi