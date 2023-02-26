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Devlet hastanesi statüsüne geçti

2012 yılında yapımı tamamlanan ve ilçe halkının hizmetine açılan Çiçekdağı İlçe Hastanesi Entegre Hastane statüsünden Devlet Hastanesi statüsüne geçti.

26 Şubat 2023 Pazar 02:29
Devlet hastanesi statüsüne geçti

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada, İlçe Devlet hastanesine Dahiliye Uzmanının atanacağını belirterek, 2012 yılından bu yana ilçe Entegre Hastanesi olarak faaliyet gösteren hastanemiz 1 Şubat itibariyle entegre hastane statüsünden çıkmış olup, Devlet Hastanesi statüsüne geçmiştir. 
Uzun zamandır Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde de 1 Mart tarihinde yapılacak atamada Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanemize 1 Dahiliye uzmanı kadrosu açılmıştır. Sağlık Bakanlığımızla temaslarımız devam etmekte olup, İnşallah en kısa zamanda İlçe Devlet Hastanemize Pediatri, Çocuk, Kadın Doğum ve diğer temel branşlarda da uzman hekim gelmesine vesile olup, ilçe halkımızın en iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için elimizden geleni yapacağız. Dahiliye bölümümüzün şimdiden tüm Çiçekdağı’mıza hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Devlet Hastanesi Statüsüne Geçti
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