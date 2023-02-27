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Depremzedelere sağlık hizmeti

Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin ardından toplu yaşam alanlarından ayrılan ve Yozgat’ta konaklayan vatandaşlar için birinci basamak sağlık hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Depremzedelere sağlık hizmeti

Yapılan açıklamada, gebe, lohusa, bebek, çocuk ve kronik hastalığı olan vatandaşların izlem altında tutulduğu ve eksik aşılı olan vatandaşların aşılandığı belirtildi. Ayrıca, toplu yaşam alanlarından alınan su numunelerinin günlük bakiye klor ölçümlerinin yapıldığı ifade edildi.
Hastalıkların yanı sıra anne sütü, emzirme gibi konularda danışmanlık hizmeti verilirken, isteyen vatandaşlara psikososyal destek sağlanmak üzere çocuk gelişimi, ruh sağlığı ve sosyal çalışma birimleri tarafından takip edildiği vurgulandı.
Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, vatandaşların sağlığı için çalışmaların devam edeceğini belirtirken, toplum sağlığının korunması için her türlü önlemin alındığına da dikkat çekti.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem bölgesinden Yozgat’a gelen, yurt, misafirhane gibi toplu yaşam alanlarında konaklayan vatandaşlarımıza yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın gebe, lohusa, bebek, çocuk ve kronik hastalıklar yönünden izlemleri yapılarak eksik aşılı vatandaşlarımıza yönelik aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Toplu yaşam alanlarından ayrıca su numuneleri de alınarak günlük bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, anne sütü, emzirme gibi konularda yerinde danışmanlık hizmeti verilirken isteyen vatandaşlarımıza Sağlıklı Hayat Merkezimiz bünyesinde psikososyal destek sağlanmak üzere çocuk gelişimi, ruh sağlığı ve sosyal çalışma birimlerimizce takipleri sağlanmaktadır.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Depremzedelere Sağlık Hizmeti
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