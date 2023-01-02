Davranışsal bağımlılıklara dikkat!

Davranışsal bağımlılıklardan kısaca bahseden Uzman Dr. Ece Ağdaş Ertan, “Bağımlılık dendiğinde aklınıza genellikle alkol ve madde bağımlılıkları gelir. Alkol ve madde bağımlılıkları, bağımlılık konusunda iyi tanımlanmış bağımlılıklardır. Fakat son dönemde özellikle araştırmalarında yoğunlaştığı, tanı kılavuzlarında da yer almaya başlayan bir takım davranışsal bağımlılıklarda tanımlanmaya başlandı. Davranışsal bağımlılıklar yine alkol ve madde bağımlılıkları gibi bir takım bağımlılıkların temel özelliklerini karşılamaktadır. Bunlar, öncelikle bağımlılığın en temel özelliği olan zararlı bir davranışı, kendisine verdiği zararlara rağmen devam ettirme ve davranışa dair istek ve aşerme, davranış üzerinde kontrolün azalması ve kompulsif şekilde bir davranışı devam ettirme şeklinde tanımlanabilir. Yine davranışsal bağımlılıklar, alkol ve madde bağımlılıkları gibi kronik ve tekrarlayıcı özellik gösterebilir. Bunun yanında yine bu bağımlılıklar ergenlik ve erken erişkinlik yaş grubunda daha sık şekilde gözlenir. ” dedi.

“EN İYİ TANIMLANMIŞ OLAN DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK, KUMAR BAĞIMLILIĞIDIR”

Davranışsal bağımlılıklara birçok örnek verilebileceğini söyleyen Ertan, “En iyi tanımlanmış olan, tanı kılavuzlarında net olarak yer alan davranışsal bağımlılık, kumar bağımlılığıdır. Bunun yanında yeni davranışsal bağımlılıklarda tanımlanmaktadır. Bunlara örnek olarak internet bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, bunun dışında seks bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı ve egzersiz bağımlılığı örnek olarak verilebilir.” diye konuştu.

“EN ETKİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ PSİKOTERAPİYE DAYANAN YÖNTEMLERDİR”

Davranışsal bağımlılıklarda kullanılan tedavi yöntemlerinden bahseden Ertan, “Davranışsal bağımlılıklarda en etkin tedavi yöntemlerinin psikoterapiye dayanan yöntemler olduğu belirtilmektedir. Araştırmalar bu konuda yeterli kanıt sunmamakla birlikte zaman zaman psikofarmakolojik tedavilerde uygulanabilmektedir. Bu tarz davranışsal bağımlılıklarda önemli olan erken dönemde bu bağımlılıkların fark edilmesi, ilerlemesinin önlenmesi ve gereğinde tıbbi yardıma başvurarak kişinin yardım almasının sağlanması olarak belirtilebilir.” şeklinde açıklamada bulundu.

»Sema Nur Koçaker