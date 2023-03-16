Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.219,81
ALTIN
1.174,59
DOLAR
19,00
STERLİN
23,00
EURO
20,16

‘Cumhur zafere ulaşacak’

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’nda 14 Mayıs 2023 seçimleri için 28’inci dönem milletvekilliği başvuruları devam ediyor.

16 Mart 2023 Perşembe 17:56
‘Cumhur zafere ulaşacak’

Serhat Akın parti binasında düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. 
Toplantı öncesi bir açıklama yapar Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, aday adaylıkları başvurularımız devam ediyor. Ak parti hükümeti ile birlikte Yozgat’ımız çok güzel hizmetler aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yozgat Şehir Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi, Hızlı tren, havaalanı gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Partimize aday adaylık başvuruları yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Milletvekili aday adaylığını açıklayan Serhat Akın yaptığı açıklamada; “Şahsım olarak mensubu olmaktan gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatında uzun süredir üyeyim. Bu zamana kadar ben ve ailem devamlı desteklerimizi ve dik duruşumuzu sergiledik. Bu zor günlerde daha da aktif olma kararını aldım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemine tesadüf eden, seçim sürecinde "olacak olanı" dostlarımızın dualarına, parti mensuplarımızın teveccühüne, genel merkezimizin kararına ve Genel Başkanımız, büyüğümüz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirlerine emanet ediyor, şahsım adına Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aday Adayı olduğumu siz dava arkadaşlarımın huzurunda beyan ediyorum. Seçim sürecinde önceliğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona güç kuvvet versin. Geçmiş dönemlerdeki seçim süreçlerine kıyasla; acılarımızın tazeliği ve yakıcılığı altında, çok daha sükûnet ve suhulet içerisinde, özenli bir seçim kampanyası yürütmek önceliğimizdir ve beklentimiz de bu yöndedir. Büyük Türk Milleti'nin ve Türk Devleti'nin Kızılelma Ülküsü ile kenetlenmiş bir şekilde, seçim süreci boyunca gücümüzün son raddesine kadar çalışacağız. Allah'ın izni, milletimizin feraseti ile zillet kaybedecek ve Cumhur zafere ulaşacaktır. Bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Son olarak duam odur ki; Kudret ve Kerem sahibi olan Allah, dünya ve ahretimize tekabül eden ve bizleri mahcup edecek olan hiçbir niyeti müspet nihayete erdirmesin ve bizlere "Allah'tan başka galip yoktur" ikazını unutturmasın diyor, tüm dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime buradan selam ve saygılarımı sunuyorum." Diye konuştu. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Cumhur Zafere Ulaşacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarının memnuniyeti dikkate alınmalı
Sağlık çalışanlarının memnuniyeti dikkate alınmalı
Doğum gününde emekli oldu
Doğum gününde emekli oldu
Coşar müjdeyi verdi
Coşar müjdeyi verdi
Erken tanı çok önemlidir
Erken tanı çok önemlidir
Yeni bir başlangıç için umut olsun
Yeni bir başlangıç için umut olsun
‘Günümüzde önemli bir sağlık sorundur’
‘Günümüzde önemli bir sağlık sorundur’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim