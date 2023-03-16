‘Cumhur zafere ulaşacak’

Serhat Akın parti binasında düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Toplantı öncesi bir açıklama yapar Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, aday adaylıkları başvurularımız devam ediyor. Ak parti hükümeti ile birlikte Yozgat’ımız çok güzel hizmetler aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yozgat Şehir Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi, Hızlı tren, havaalanı gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Partimize aday adaylık başvuruları yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Milletvekili aday adaylığını açıklayan Serhat Akın yaptığı açıklamada; “Şahsım olarak mensubu olmaktan gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatında uzun süredir üyeyim. Bu zamana kadar ben ve ailem devamlı desteklerimizi ve dik duruşumuzu sergiledik. Bu zor günlerde daha da aktif olma kararını aldım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemine tesadüf eden, seçim sürecinde "olacak olanı" dostlarımızın dualarına, parti mensuplarımızın teveccühüne, genel merkezimizin kararına ve Genel Başkanımız, büyüğümüz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirlerine emanet ediyor, şahsım adına Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aday Adayı olduğumu siz dava arkadaşlarımın huzurunda beyan ediyorum. Seçim sürecinde önceliğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona güç kuvvet versin. Geçmiş dönemlerdeki seçim süreçlerine kıyasla; acılarımızın tazeliği ve yakıcılığı altında, çok daha sükûnet ve suhulet içerisinde, özenli bir seçim kampanyası yürütmek önceliğimizdir ve beklentimiz de bu yöndedir. Büyük Türk Milleti'nin ve Türk Devleti'nin Kızılelma Ülküsü ile kenetlenmiş bir şekilde, seçim süreci boyunca gücümüzün son raddesine kadar çalışacağız. Allah'ın izni, milletimizin feraseti ile zillet kaybedecek ve Cumhur zafere ulaşacaktır. Bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Son olarak duam odur ki; Kudret ve Kerem sahibi olan Allah, dünya ve ahretimize tekabül eden ve bizleri mahcup edecek olan hiçbir niyeti müspet nihayete erdirmesin ve bizlere "Allah'tan başka galip yoktur" ikazını unutturmasın diyor, tüm dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime buradan selam ve saygılarımı sunuyorum." Diye konuştu. »Selma Şahin