Çölyak Hastaları için beslenme önerileri

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, doğal afetler ve acil durumlar sırasında çölyak hastalarının da özel beslenme ihtiyaçlarının olduğu hatırlatıldı.

Glütensiz gıda ürünlerine olan ihtiyacın arttığı afet durumlarında, çölyak hastalarının sağlıklarını koruyabilmeleri için bazı önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, afet durumlarında çölyak hastaları için güvenli beslenme önerilerine de yer verildi. Bu öneriler arasında, yedek besin stoku hazırlama, glütensiz ürünlerin listesini tutma, evde yapılan yemeklerde glütensiz un kullanma, hijyen kurallarına özen gösterme gibi önlemler yer alıyor.

Müdürlük yetkilileri, çölyak hastalarının afet durumlarında da sağlıklı beslenebilmeleri için bu önerilere dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, afet durumlarında çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmeleri ve gerekli önlemleri almaları da önerildi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bu önemli önerileri, çölyak hastalarının afet durumlarında da sağlıklı ve güvenli beslenmelerini sağlayacak ve toplum sağlığı açısından da önemli bir katkı sunacaktır.

Çölyak hastaları beslenme önerileri nelerdir?

Çölyak hastaları, glüten adı verilen bir proteine karşı aşırı hassasiyetleri olduğundan, bu proteinin bulunduğu buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf türleri gibi besinleri tüketememektedir. Bu nedenle çölyak hastalarının beslenme düzeninde glüten içermeyen gıdalar tercih edilmelidir. İşte çölyak hastaları için bazı beslenme önerileri:

Glütensiz gıdalar tüketin: Çölyak hastaları, glüten içermeyen gıdaları tüketmelidir. Bu gıdalar arasında pirinç, mısır, patates, nohut, fasulye, mercimek, quinoa, yulaf (kontaminasyon riskine karşı dikkatli olmak kaydıyla) gibi gıdalar yer alır.

Glütenli gıdalardan kaçının: Buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf türleri çölyak hastaları için uygun değildir. Bu nedenle, glütenli tahıllı gıdaları tüketmekten kaçınılmalıdır.

Besin etiketlerini okuyun: Çölyak hastaları, tükettikleri gıdaların içeriğini okumalı ve içerdikleri glüten miktarına dikkat etmelidir. Besin etiketlerinde “gluten-free” (glütensiz) ifadesi yer alıyorsa, o gıda glüten içermiyor demektir.

Dikkatli olun: Kontaminasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Örneğin, aynı mutfak eşyaları ve yüzeyler glütenli ve glütensiz gıdalar arasında geçiş yapabilir. Bu nedenle, glütensiz gıdaları hazırlamadan önce yüzeyleri ve mutfak eşyalarını temizlemek gerekebilir.

Diyetisyen desteği alın: Çölyak hastaları için uygun bir beslenme planı hazırlamak için bir diyetisyenden destek almak önemlidir.

Bu öneriler, çölyak hastalarının sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturabilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli noktalardır. Ancak herhangi bir sağlık sorunu olduğunda, bir doktora veya diyetisyene danışmak da önemlidir. »Haber Merkezi