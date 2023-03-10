Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.446,22
ALTIN
1.116,41
DOLAR
18,97
STERLİN
22,65
EURO
20,08

Çocuklara eğitim

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, çocukluk çağında obezite ve diyabet konulu eğitim düzenledi.

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Çocuklara eğitim

Toki Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'nda Diyetisyen Akın Alkan tarafından gerçekleşen eğitime, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Eğitimde, çocuklukta sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinildiğini ifade eden  İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, "Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce Diyetisyen Akın Alkan tarafından çocukluk çağında obezite ve diyabet konulu eğitim Toki Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'nda verilmiştir. Çocuklukta sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanmış olup bu çağda görülebilen Tip 1 ve Tip 2 diyabet hakkında bilgilendirici bir eğitim verilmiş olup çocuklarda etiket okuma, besin içeriği gibi konularda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır." dedi.
Dr. Tan, bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.03.2023 17:02
Anahtar Kelimeler:
Çocuklara Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Herkes için böbrek sağlığı’
‘Herkes için böbrek sağlığı’
Canlarını düşünmediler
Canlarını düşünmediler
‘Sinsi seyreden hastalık’
‘Sinsi seyreden hastalık’
‘Yalnız değilsiniz’
‘Yalnız değilsiniz’
Sağlık Müdürlüğü, uyardı
Sağlık Müdürlüğü, uyardı
Bağımlılık açıklaması
Bağımlılık açıklaması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim