Çocuklara eğitim

Toki Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'nda Diyetisyen Akın Alkan tarafından gerçekleşen eğitime, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitimde, çocuklukta sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinildiğini ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, "Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce Diyetisyen Akın Alkan tarafından çocukluk çağında obezite ve diyabet konulu eğitim Toki Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'nda verilmiştir. Çocuklukta sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanmış olup bu çağda görülebilen Tip 1 ve Tip 2 diyabet hakkında bilgilendirici bir eğitim verilmiş olup çocuklarda etiket okuma, besin içeriği gibi konularda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır." dedi.

Dr. Tan, bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. »Haber Merkezi