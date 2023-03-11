‘Çocuklar için önemli’

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiziksel aktivitelerin yanı sıra sosyal etkileşimlerinin de önemli olduğu vurgulandı. Oyun oynamanın, çocukların kendilerini ifade etmeleri, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, stresle başa çıkmaları ve rahatlamaları için önemli bir araç olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, sağlık müdürlüğü çocukların gelişim sürecinde oyunun önemini vurgularken, ebeveynlerin de bu süreçte çocuklarının oyun oynamalarına olanak sağlamaları ve teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü, açıklamasında "Çocuklar, oyun oynamak sayesinde sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda birçok beceri de kazanırlar. Bu nedenle, oyun oynamanın çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri için onlara oyun oynama fırsatı sunmalı ve teşvik etmeliyiz" dendi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, çocukların sağlıklı gelişimi için oyun oynamanın önemini vurgulayarak, ebeveynlere ve topluma bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflendiğinin altını çizdi. »Haber Merkezi