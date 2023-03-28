Çalışanlarıyla sahur yaptı

Acil servisi çalışanlarıyla sahur yapan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, yoğun çalışmalarından dolayı çalışanlarına teşekkür etti.

Başhekim Uzm. Dr. Kozan, sahur programına katılan acil servisi çalışanları ile tek tek sohbet ederek sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını da sordu.

Şehir Hastanesi’nin önemli görevler üstlendiğini dile getiren Başhekim Kozan, sağlık çalışanlarının fedakârca gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalıştığını söyledi.

Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yaparak bir açıklama yapan Başhekim Mustafa Kozan, “Tüm çalışanlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yoğun çalışma tempolarında da ayrıca kolaylıklar dilerim.” dedi. »Haber Merkezi