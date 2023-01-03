Çağın hastalığı teknoloji bağımlılığı

Hastane Poliklinik girişinde açılan stantta Eğitim Hemşiresi Selda Karabulut tarafından hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi. Eğitim Hemşiresi Karabulut “Davranışsal Bağımlılıklar” hakkında dağıtılan broşürlerle hedef kitle olan anneler ve özellikle gençleri bilgilendirdi.

Poliklinik katında açılan bilgilendirme standının açılışına Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan ve Psikiyatri Hekimi Ece Ağdaş Ertan katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan, “Hayatın neredeyse her alanında evimizde, cebimizde, kafelerde, restoranlarda, AVM’lerde her türlü ortamda internet özgürce kullanılabiliyor. Bu denli büyüyen ve gün geçtikçe gelişmeyi sürdüren internetin, gerek sosyal gerekse iş hayatındaki olumlu katkıları yadsınamaz ancak kimi zaman da pek çok olumsuz durumla da bizi yüz yüze bırakabiliyor. İşte bu noktada olumsuz durumları yaşamamak ya da en azından minimuma indirmek adına birtakım önlemler almak gerekiyor.” dedi.

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