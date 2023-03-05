Çağın hastalığı obezite

Obezite ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Şahin, “Türkiye Diyabet Programı kapsamında; Obeziteden korunmada sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin arttırılması önem taşımaktadır. Bu Kapsamda fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 3,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle indeksinin (BKİ) artmasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansı giderek artmakta olup obezite prevalansı 1975’den beri yaklaşık üç kat artmıştır. Ülkemizde ise; Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yüzde 31,5, düşük fiziksel aktivite düzeyi yüzde 42,4 olarak saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık 2016 Araştırması sonuçlarına göre ilkokul ikinci sınıf çocuklarda obezite yüzde 9,9; 10-18 yaş çocuklarda obezite yüzde 9 ve fazla kiloluluk yüzde 18.3 bulunmuştur. Ortaokul çocuklarında şişmanlık yüzde 10.5, fazla kiloluluk 19,6; lise çağında şişmanlık yüzde 5.6, fazla kiloluluk yüzde 15 olarak tespit edilmiştir diyerek sözlerine devam etti. Günümüzde sıklıkla görülen şişmanlık ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar ile vitamin ve mineral yetersizliklerinin önlenmesi hem birey hem de toplum için önem taşımaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi; sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşam için arttırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalıdır. Besin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için besinlerin renk çeşitliliğine, yapısal özelliklerine, bireyin sağlık ve hastalık durumuna, yaşına ve cinsiyetine, fiziksel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik) durumunun özelliklerine dayalı, besinlerin posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır. Hedef her öğünde tabakta yer alan her besin grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesidir. Tabağın yanında yer aldığı üzere günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması, günlük beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır.” dedi.



FİZİKSEL AKTİVİTİLE YAPILMALI

Sağlık için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli, çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapılması gerektiğinin altını çizen Şahin, “Fazla kilolu veya obez olmak, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini artırır. Günlük beslenmede; taze sebze ve meyvelerin, tam tahıl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balık, tavuk ve diğer yağsız etler ile kuru baklagillerin tüketimi sağlıklı seçimlerdir. İşlenmiş ve hazır besinlerden yağ ve şeker içeriği yüksek olanların tüketimi sağlıksız seçimlerdir.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BESLENİLMELİ

Fazla kilolu ve obez bireyler için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Şahin, “Besinler diyetisyen tarafından bireye özgü planlanmış porsiyonlarda tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Yağ veya şeker miktarı azaltılmış (diyet/light) ürünler, her zaman düşük enerji içermez. Bu ürünlerin tüketiminde dikkatli olunmalı ve diyetisyene danışmadan tüketilmemelidir. Günlük 2-2,5 litre sıvı ihtiyacının 1,5-2 litresi sudan gelmelidir. Hazır meyve suları, gazlı içecekler vb. yerine sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Kızartma yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri seçilmelidir. Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Gün boyu aktif olunmalıdır. Hızlı vücut ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve kontrolsüz zayıflama ilaçları kesinlikle uygulanmamalıdır.” dedi.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Şahin, “Merkez ve ilçelerimizde depremzede vatandaşlarımıza yönelik obezite eğitimlerimiz devam ederken; Sağlıklı Hayat Merkezimizde diyetisyenimiz tarafından ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verilmekte olup; okullarımızda, kamu kurum ve kuruluşları, halk eğitim merkezleri, kuran kurslarında vatandaşlarımıza yönelik obezite eğitimlerimizi yıl boyunca devam ettirmekteyiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

